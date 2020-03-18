SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Türk hentbolcu Katar'da takımıyla şampiyonluğa ulaştı - Spor
Kütahya, Katar, Spor

Türk hentbolcu Katar'da takımıyla şampiyonluğa ulaştı

Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından CIP Travel Antalyaspor'dan Katar'a transfer olmayı başaran milli oyuncu Cemal Kütahya, takımıyla ilk senesinde Asya Arap Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmanın sevincini yaşıyor.

18.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:21
Türk hentbolcu Katar'da takımıyla şampiyonluğa ulaştı

Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından CIP Travel Antalyaspor'dan Katar'a transfer olmayı başaran milli oyuncu Cemal Kütahya, takımıyla ilk senesinde Asya Arap Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmanın sevincini yaşıyor.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu ikinci sırada bitirerek tarihinde ilk defa Avrupa kupalarına katılmayı başaran CIP Travel Antalyaspor'un başarısında, en büyük pay sahiplerinden biri sağ oyun kurucusu Cemal Kütahya oldu.


O sezon 22 maçta forma giyen Cemal Kütahya, kaydettiği 153 golle ligde gol krallığında ikinci sırayı elde etti. A Milli Hentbol Takımı'nın yanı sıra Plaj Hentbolu Milli Takımı'nda da forma giyen Cemal Kütahya, transfer döneminde Katar'ın Süper Lig takımı El-Shamal'la bir yıllık sözleşme imzaladı.


Antalya Spor Lisesinde beden eğitimi öğretmeni olarak da görev yapan Cemal Kütahya, özel izinle çıktığı Katar'da ilk yılında takımıyla Asya Arap Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.


"İnşallah başarılarımız devam edecek"

Milli sporcu Cemal Kütahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'a transfer olduğunda takım uyumu konusunda kafasında soru işaretleri olduğunu, çünkü takımın çok farklı milletlerden gelen sporculardan oluştuğunu söyledi.


Takımda, kendisinin yanı sıra Nijerya, Tunus, Bosna Hersek, Yemen ve Katar'dan sporcuların yer aldığını aktaran Kütahya, uyum sürecini çok çabuk atlattıklarını belirtti.

Cemal Kütahya, şu anda takımda "kanka" diye gezen Nijeryalı, "Hacı abi" diyen Yemenli arkadaşlarının olduğunu aktararak, şöyle konuştu:


"Tunus'ta, 4-14 Mart'ta 17. Asya Arap Şampiyonlar Ligi turnuvası düzenlendi. Kulübüm tarihinde ilk defa katıldı. Bize hedef olarak ilk üç söylenmişti. Suudi Arabistan'ın, Bahreyn'in, Tunus ve Katar takımlarının katıldığı bir turnuva, Katar için çok ciddi bir turnuvaydı. Turnuvaya çok iyi başladık. Yarı finalde Suudi Arabistan takımını eledik. Finalde, Katar'ın son şampiyonu ve aynı zamanda son Asya Arap Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al-Arabi ile oynadık. Rakibimizi, 33-31 gibi bir skorla yenerek Asya Arap Şampiyonlar Ligi şampiyonu olma başarısını gösterdik. Sonuç bizim için de sürpriz oldu. Bizim için de kulüp için de ilk oldu. Onun için şu anda gayet mutluyuz. İnşallah başarılarımız devam edecek."


Cemal Kütahya, başarının takım içindeki uyumun sonucunda geldiğini, şimdiki hedeflerinin lig şampiyonluğu ve Emir Kupası olduğunu kaydetti.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Spor
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak Spor
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor Spor
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı Spor
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı
Karantinadaki kızını kaldırımdan arayan baba yürek dağladı Spor
Karantinadaki kızını kaldırımdan arayan baba yürek dağladı
Karantinadan kaçırılan kızın babası konuştu: Asıl mağdur biziz Spor
Karantinadan kaçırılan kızın babası konuştu: Asıl mağdur biziz
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi
Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef, liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef, liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
Harvard'lı Türk profesörden aşı açıklaması: Virüs kendi seyrinde devam ederse Türkiye'de 40 milyon insan süreçten geçer
Harvard'lı Türk profesörden aşı açıklaması: Virüs kendi seyrinde devam ederse Türkiye'de 40 milyon insan...
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Vladimir Putin Abdülhamit Gül Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tom Hanks Acun Ilıcalı Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya
Spor Berkay Şahin Bülent Uygun Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: Türk hentbolcu Katar'da takımıyla şampiyonluğa ulaştı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 13:25:38. #1.14#
title