Türk hekimler yapılmayanı yaptı! 15 saniyede idrardan korona testi
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Sağlık
İdrardan koronavirüsü tespit edebilen bir kit geliştiren Doktor Özcan Uzun Haberler.com YouTube kanalına konuk oldu. Türkiye'de bir ilk olan testle ilgili merak edilenleri yanıtlayan Uzun, testin pratik yönlerinden bahsetti.
Türkiye'de bir ilk olan ve çığır açabilecek idrar testiyle ilgili açıklamalarda bulunan Uzun, kitin avantajlarından bahsederek şu sorulara yanıt verdi:
- Ne zaman ve nasıl geliştirdiniz?
- Nasıl bir teknikle uygulanıyor?
- Avantajları nelerdir?
- Bu testi mevcut testlerden ayıran nedir?
- Şu an nerelerde uygulanıyor?
- Devlet hastanelerinde ne zaman uygulanmaya başlar?
- Yaygınlaşması halinde avantajları ne olacaktır?