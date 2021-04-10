Türk hekimler yapılmayanı yaptı! 15 saniyede idrardan korona testi

İdrardan koronavirüsü tespit edebilen bir kit geliştiren Doktor Özcan Uzun Haberler.com YouTube kanalına konuk oldu. Türkiye'de bir ilk olan testle ilgili merak edilenleri yanıtlayan Uzun, testin pratik yönlerinden bahsetti.