Türk hekimler yapılmayanı yaptı! 15 saniyede idrardan korona testi
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Türk hekimler yapılmayanı yaptı! 15 saniyede idrardan korona testi

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Sağlık

İdrardan koronavirüsü tespit edebilen bir kit geliştiren Doktor Özcan Uzun Haberler.com YouTube kanalına konuk oldu. Türkiye'de bir ilk olan testle ilgili merak edilenleri yanıtlayan Uzun, testin pratik yönlerinden bahsetti.

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Türkiye'de bir ilk olan ve çığır açabilecek idrar testiyle ilgili açıklamalarda bulunan Uzun, kitin avantajlarından bahsederek şu sorulara yanıt verdi:

  • Ne zaman ve nasıl geliştirdiniz?
  • Nasıl bir teknikle uygulanıyor?
  • Avantajları nelerdir?
  • Bu testi mevcut testlerden ayıran nedir?
  • Şu an nerelerde uygulanıyor?
  • Devlet hastanelerinde ne zaman uygulanmaya başlar?
  • Yaygınlaşması halinde avantajları ne olacaktır?

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Türk hekimler yapılmayanı yaptı! 15 saniyede idrardan korona testi
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 14:54:18. #1.15#
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