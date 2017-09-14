Türk Hazır Giyimciler Alman Fuarında

Türk hazır giyim sektörünün en önemli ihraç pazarı konumundaki Almanya'da düzenlenen Munich Apparel Source Fuarı'nda, Türk firmaları yeni ticari bağlantılar yaptı.



Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre Almanya'da yüzde 10 pazar payına sahip Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen 14 firma, milli katılım organizasyonu kapsamında Münih'teki fuara katıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler, Almanya'da Çin ve Bangladeş'in ardından üçüncü sırada yer aldıklarını, Almanya pazarına yoğunlaşarak birinci sıraya çıkmak istediklerini kaydetti.



Türkiye ile Almanya arasındaki tarihi bağların çok güçlü olduğuna işaret eden Kızılgüneşler, "Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ihracat rakamlarına baktığımızda bunun siyasetten etkilenmediğini görüyoruz. Türkiye'den Almanya'ya yapılan ihracat 2017 yılının ocakağustos döneminde yüzde 7'lik artışla 9 milyar 601 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde hazır giyim ihracatımız ise yüzde 1 artışla 2 milyar 163 milyon dolara çıktı. Munich Apparel Source Fuarı'na önümüzdeki yıllarda katılmaya devam edeceğiz ve Almanya pazarındaki konumumuzu güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Tanıtım Komitesi Başkanı Elvan Ünlütürk de fuarda, Avrupalı ithalatçılara Türkiye'nin hazır giyim ve tekstil sektörlerindeki avantajlarını anlatan bir sunum yaptıklarını belirtti.