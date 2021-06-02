Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe hedef markalaşmak
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Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe hedef markalaşmak

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe hedef markalaşmak
Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Ekonomi

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, dünyanın 229 ülkesine dış satım yaptıklarını belirterek, kaliteli üretimlerini doğru kullanıp markalaşmaya yönelmeleri gerektiğini söyledi.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, dünyanın 229 ülkesine dış satım yaptıklarını belirterek, kaliteli üretimlerini doğru kullanıp markalaşmaya yönelmeleri gerektiğini söyledi.

Tekin, AA muhabirine, sektörün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde başta medikal olmak üzere giyim ile ev tekstili ürünlerinin dış satımında önemli bir ivme yakaladığını ifade etti.

Dünya genelinde 229 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Tekin, yılın ilk 4 ayında dış satımdan 112 milyon 936 bin dolarlık gelir elde edildiğini belirtti.

Tekin, üretimin ve ihracatın devam etmesine kısa çalışma ödeneğinin katkı sağladığını ifade ederek, "Hükümetimizin bize vermiş olduğu kısa dönem çalışma desteği çok önemliydi. Bunun yıl sonuna kadar devam etmesi bizim için önem taşıyor. Ayrıca hükümet tarafından Kredi Garanti Fonu'nun genellikle KOBİ ve üst ölçekli firmalara sağlamış olduğu kredi destekleri çok fayda sağladı. Uzun dönemli krediler de aldık imalatçılar olarak. Bunlar bizlere çok büyük faydalar sağladı. Birçok işletmenin hayatta kalmasını sağladı, nefes aldırdı." diye konuştu.

Markalaşma hedefi

Sektörlerinin, dünyada yakaladığı başarıyı devam ettirmeyi amaçladıklarının altını çizen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimizin, esnafımıza ve KOBİ'lere sağlamış olduğu nefes aldırıcı hibe destekleri çok fayda sağladı. Piyasaya bir canlılık getirdi. Bu konuda devletimize teşekkür ediyoruz. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü olarak kalite yönünden dünyada önde gelen ülkelerden biriyiz. Bu kaliteli üretimimizi doğru kullanmamız ve markalaşmaya yöneltmemiz lazım. Ciddi bir yüksek girdi sağlayacak bir ihracat ivmesini ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Katma değerli ürünler üreterek yolumuza devam etmek istiyoruz."

Tekin, dünya genelindeki aşılama çalışmalarının ardından birçok mağazanın açılmasının sektöre hareket getirdiğini belirterek, haziran ayı için siparişlerin ciddi şekilde arttığını dile getirdi.

Ülkelerin acil ihtiyaç duyduğu siparişlerde Türkiye'yi tercih ettiğini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Dış pazarın, özellikle hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinde Türkiye'yi tercih etmesindeki en büyük nedenlerin başında kalite geliyor çünkü yüksek kaliteli ürün üretiyoruz. Bu konuda dünyada ilkiz, ilkleri yaşıyoruz, yaşatacağız ve devam edeceğiz. Diğer bir konu da yakın coğrafya olmamız. Yani biz 1,5 ay içerisinde ürünleri üretip, rahatlıkla Avrupa ve Amerika'ya sevkiyatlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Bu ülkeler en çok bay ve bayan dış giyim ile ev tekstili ürünleri talep ediyor. Önümüzdeki dönemlerde bu ürün gruplarında daha fazla oranlarda ihracat gerçekleştireceğiz."

Tekin, markalaşma yolunda destek beklediklerini aktararak, artan ham madde girdileri ve özellikle enerji maliyetlerindeki artışlar nedeniyle bir yıl ödemesiz, uzun vadeli ve düşük faizli kredilerin sağlanmasına şiddetle ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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