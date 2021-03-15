Türk hazır giyim ihracatçısı sanal fuarda 200 bin alıcı ile buluşacak
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Türk hazır giyim ihracatçısı sanal fuarda 200 bin alıcı ile buluşacak

15.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:49
Türk hazır giyim ihracatçısı sanal fuarda 200 bin alıcı ile buluşacak

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (İHKİB) desteğiyle markalar ve perakendeciler için toptan satış imkanı sağlayan Joor Platformu'nda yer alan 17 hazır giyim firması, sanal fuarda dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşacak.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (İHKİB) desteğiyle markalar ve perakendeciler için toptan satış imkanı sağlayan Joor Platformu'nda yer alan 17 hazır giyim firması, sanal fuarda dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşacak.

İHKİB açıklamasına göre, Birlik ile Joor Platformu'nun geçen yıl başlattığı iş birliği yeni bir aşamaya taşındı.

İHKİB'in desteğiyle Joor Platformu'nda yer alan 17 hazır giyim firması, sanal fuarla küresel arenaya çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, salgınla birlikte seyahatler kısıtlandığı ve fiziki organizasyonlar yapılamadığı için sanal etkinliklerin çok daha büyük önem kazandığını vurguladı.

Dijitalleşme projeleriyle diğer sektörlere örnek ve ilham kaynağı olan İHKİB'in, salgın döneminde sanal etkinliklerle Türk moda endüstrisinin tanıtımı için yoğun bir çalışma yürüttüğünü aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"Dünyada 130'u aşkın moda organizasyonu arasında ilk 10'da yer alan İstanbul Moda Haftası'nı geçen yıl tamamen dijital platformlarda gerçekleştirdik. Moda Haftası'na katılan markalarımızın koleksiyonlarını Joor ile yaptığımız iş birliği sayesinde çok düşük bir bütçe ile global bir kitleye tanıttık. İş birliğini, koleksiyon yapabilen diğer firmalarımızın da yararlanabilmesi için genişlettik. Yılda en az iki özgün koleksiyonun yanı sıra uluslararası fuar deneyimi olan firmalarımıza Joor Platformu'nda yer alma fırsatı sunduk. İlk aşamada başvurusu kabul edilen 17 firmamızın her birine üyelik aidatlarının yüzde 50'si tutarında destek verdik."

Düşük bütçelerle global kitleye tanıtım imkanı

Gültepe, 144 ülkeden 8 bin 600 marka ve 200 bin perakendeciyi bir araya getiren Joor'un, firmalara çok düşük bütçe ile koleksiyonlarını global bir kitleye tanıtma fırsatı sunduğunu bildirdi.

İHKİB'in desteğiyle Joor'da yer alan 17 firmanın yarın başlayacak sanal fuarda başta ABD olmak üzere Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu'dan 200 bin alıcıya ulaşmalarını hedeflediklerini aktaran Gültepe, "Joor'da yer alan firmalarımızın katılımıyla düzenleyeceğimiz sanal fuar bir ay boyunca Joor Passport sayfasında aktif olarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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