Türk hayırseverlerin yardımlarıyla Güney Afrika'da iftar sofraları oluşturuluyor

İDDEF, Ramazan çalışmaları kapsamında Türkiye'den yapılan yardımlarla Güney Afrika'daki Müslüman mahallesi Bo-Kaap Cape Town'da her gün iftar organizasyonu düzenliyor.

İDDEF, Ramazan çalışmaları kapsamında Türkiye'den yapılan yardımlarla Güney Afrika'daki Müslüman mahallesi Bo-Kaap Cape Town'da her gün iftar organizasyonu düzenliyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2021 Ramazan ayı yardım çalışmalarını 'İyilik Seninle' sloganıyla dünyanın dört bir yanında gerçekleştirirken, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'un Bo-Kaap bölgesinde de her gün Müslümanlara iftar yemeği ikram ediyor. Federasyondan yapılan açıklamaya göre yüzyıllar önce Asya bölgesinden Müslümanların yerleştiği, ilerleyen yıllarda ise talep üzerine Osmanlı Devleti'nin İslami eğitim çalışmaları için Ebubekir Efendi'yi görevlendirdiği Cape Town'da bugün Müslümanlar iftar programıyla bir araya geliyor.

Ramazan çalışmaları kapsamında Bo-Kaap Kültür Evi'nde verilen iftar yemeğine Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ da katılım sağladı. Müslümanlarla sohbet edip yemek dağıtan Yeşildağ, iki ülkenin dostluk ve kardeşliğine vurgu yaptı. Federasyonun büyük bir sorumluluk yüklendiğini ifade eden Yeşildağ, Ramazan ayında yardımlaşma faaliyetleri yapan İDDEF'in iki ülke ilişkilerine katkı sağladığını söyledi.

Afrika kıtasının birçok yerinde Ramazan faaliyetleri gerçekleştiren ve iftar yemeği ikram eden federasyon, Güney Afrika'daki yemek dağıtımlarının yanı sıra ülkede yaşayan Osmanlı kökenli aileler için de iftar yemeği düzenledi. Yemeğe Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ, Güney Afrika Müslüman Konseyi Başkanı Şeyh İrfaan Abrahams, ilim adamları ve Müslüman aileler katıldı.

İDDEF'in yemeğinde bir araya gelen Osmanlı kökenli aile mensuplarından Hişam Nimetullah Efendi düzenlenen iftar yemeği için şükranlarını ifade etti. Hişam Efendi yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti tarafından kendilerine Türk vatandaşlığı tevdi edildiğini ve en kısa zamanda Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini sözlerine ekledi. Müslüman Adalet Konseyi Başkanı Şeyh İrfan Abrahams ise iftar duasından önce Güney Afrika'yı unutmadıkları için İDDEF'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duacı olduğunu söyledi. İftar yemeğinin en yaşlı konuğu 94 yaşındaki Ayşe Paşa Hersene, Osmanlı aile üyelerinin bir araya gelmesinin çok sevindirici olduğunu ve bunu yıllar sonra ancak Güney Afrika'da Türklerin başardığını söyledi. İslam İlimleri Profesörü Muhammed Haron ise Türkiye ile Güney Afrika Müslümanları arasında her daim özel bir muhabbetin olduğunu ve bunun tohumlarının 150 yıl önce bir Osmanlı alimi tarafından atıldığını vurguladı.

Federasyondan yapılan açıklamada Ramazan boyunca Cape Town'da iftar yemeği ikram edileceği ve yüzyıllar öncesinden bugüne gelen kardeşlik bağlarının güçlendirileceği ifade edildi.

Açıklamada şu cümleler yer aldı:

"1600'lü yıllarda Endonezya ve Malezya'dan getirilen kölelerin yerleştirildiği Bo-Kaap, 1800'lü yıllarda bölge Müslümanlarının talebi üzerine Osmanlı Devleti'ne kapılarını araladı. Osmanlı'nın dinin doğru öğrenilmesi ve İslami eğitim çalışmaları için görevlendirdiği Seyid Ebubekir Efendi'nin bölgeye gelişiyle üç yüz yılı aşkın süren kardeşliğimiz, tarihi ve kültürel bağımız oluştu. Bu kapsamda İDDEF olarak bugün de hem ecdadımızı hem de kardeşlik bağlarının unutulmaması için Ramazan çalışmalarımızı Bo-Kaap'ta gerçekleştiriyoruz. Güney Afrika'daki eğitim çalışmalarımızın yanı sıra Ramazan ayı boyunca sürecek iftar organizasyonumuzla sıcak yemek ikram ettiğimiz gibi ekiplerimizce evlere yemek dağıtımı yapıyoruz. Ayrıca 500'e yakın Osmanlı torununun yaşadığı Güney Afrika'da düzenlediğimiz iftar programıyla Osmanlı kökenli ailelerimizle bir araya geldik. Yüzyıllar öncesinde binlerce kilometre uzaklıktan kurulan kardeşliğimizin bugün de pekişmesi ve ecdadın unutulmaması için hayırseverlerimizin desteğiyle iftar programımız ve diğer çalışmalarımız sürecek. Ramazan organizasyonumuza katkı sunan herkese teşekkür ederiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı