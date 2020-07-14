Türk hayırseverlerin yardımları mazlumların bayram sofrasına bereket katacak
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Türk hayırseverlerin yardımları mazlumların bayram sofrasına bereket katacak

Türkiye'deki hayırseverlerin yardımlarını yaklaşık 10 yıldır Suriye'deki iç savaş mağdurlarına ulaştıran Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, düzenledikleri Kurban Bayramı organizasyonuyla hayırseverlerin yardımlarını dünyanın birçok noktasındaki mazlum sofralarına ulaştıracak.

Türk hayırseverlerin yardımları mazlumların bayram sofrasına bereket katacak
14.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:12

Türkiye'deki hayırseverlerin yardımlarını yaklaşık 10 yıldır Suriye'deki iç savaş mağdurlarına ulaştıran Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, düzenledikleri Kurban Bayramı organizasyonuyla hayırseverlerin yardımlarını dünyanın birçok noktasındaki mazlum sofralarına ulaştıracak.

Mazlumlara yardım amacıyla 100'e yakın sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek kurduğu Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, başta Şanlıurfa olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden hayırseverlerin katkısıyla temin ettiği yardımları dünyanın çeşitli bölgelerindeki mağdur ve mazlumlara ulaştırıyor.

Üstlendiği köprü vazifesini Kurban Bayramı'nda da sürdürecek olan platform, Deniz Feneri Derneğinin desteği hayırseverlerin yardımlarıyla aralarında Gana, Tanzanya, Filistin, Etiyopya, Arakan, Burkina Faso ve Somali'nin de bulunduğu 22 ülkedeki mazlumların sofrasına bereket taşıyacak.

Platform Başkanı Osman Gerem, hayırseverlerin destekleriyle yaklaşık 10 yıl önce kurulan platformun yardım ağının her geçen gün genişlediğini söyledi.

İlk başlarda hedef kitlenin Suriye'deki mağdurlar olduğunu, bunu zamanla diğer bölgelere de yaydıklarını belirten Gerem, "Hem Suriye'deki insanlara hem Şanlıurfa'ya gelen 500 bine yakın Suriyeliden ihtiyaç sahibi olanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Toplanan yardımlar, başta Suriyeli kardeşlerimizin gönüllerine sevinç, sofralarına bereket oluyor. Bunun yanında platforma üye sivil toplum kuruluşların desteğiyle dünyanın çeşitli bölgelerine yardımları ulaştırıyoruz. Bizler dünyanın neresinde bir mağdur veya mazlum varsa din, dil ve ırk ayırt etmeksizin onların acılarına merhem olmak için çabalıyoruz. Filistin, Arakan, Suriye, Yemen, Tanzanya, Gana, Etiyopya, Arakan ve Burkina Faso, Somali ülkesinde faaliyetlerimiz sürüyor. Yardımlarda emeği geçen hayırseverlerden ve kuruluşlardan Allah razı olsun." dedi.

"Yardımları ecdadımızın at koşturduğu bölgelerdeki mazlumlara ulaştıracağız"

Osman Gerem, veren el ile alan el arasında köprü vazifesi üstlendiklerini ifade ederek, "Kurban Bayramı yaklaştı. Bizler de bize emanet edilen kurbanları ve yardımları ecdadımızın at koşturduğu ve izlerinin bulundu bölgelere ulaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda Allah nasip ederse çeşitli ülkelerde faaliyet yapacağız. Ramazan Bayramı'nda koronavirüs nedeniyle çalışmalarımız biraz aksadı. İnşallah bu bayram her şey yolunda giderse yardımlarımız yeni mağdur bölgelere ulaştıracağız. Ecdadımız dünyanın birçok bölgesine hak ve hukuku götürmüş. Bizler de o mağdur bölgelerdeki kardeşlerimizle kucaklaşacağız. Türkiye'deki kardeşlerimizin selamlarını ve yardımları onlara ulaştırıp sevinçlere ve mutlulukları ortak olacağız inşallah." diye konuştu.

Gerem, ülkelerinde muhacir durumuna düşen ve açlıkla mücadele eden Suriyelilere bayramda yardım ulaştırmaya devam edeceklerini ve oradaki insanların yüreklerine dokunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

İdlib bölgesindeki insanların çok zor durumda olduklarını ve o bölgeye düzenli olarak yardımları ulaştırdıklarını aktaran Gerem, mazlum coğrafyalara ulaşmak isteyen tüm hayırseverlerden kurban vekaletlerini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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