Türk hayırseverlerin tedavisine destek olduğu Sudanlı felçli genç yeniden yürümek istiyor
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Türk hayırseverlerin tedavisine destek olduğu Sudanlı felçli genç yeniden yürümek istiyor

29.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:20

Sudan'da 6 yıl önce Nil Nehri'ne balıklama atlaması sonucu boynunda kırıklar oluşan ve omuriliği zarar gördüğü için boynundan aşağısı tutmayan 24 yaşındaki Muhammed Ahmed Abdulhamid, tedavisini tamamlayıp yeniden adım atacağı günün hayalini kuruyor.

Sudan'da 6 yıl önce Nil Nehri'ne balıklama atlaması sonucu boynunda kırıklar oluşan ve omuriliği zarar gördüğü için boynundan aşağısı tutmayan 24 yaşındaki Muhammed Ahmed Abdulhamid, tedavisini tamamlayıp yeniden adım atacağı günün hayalini kuruyor.

Başkent Hartum'un Bagir bölgesinde yaşayan Abdulhamid'in omuriliği, 2015 yılında Nil Nehri'ne balıklama atlaması sonucu zarar gördü.

Omurilik felci geçiren Abdulhamid, Sudan ve Mısır'da ameliyatlar oldu ancak bir sonuç alamadı.

Abdulhamid, bir Türk yardım kuruluşu ve hayırseverlerin desteğiyle gittiği İstanbul'da 4 başarılı operasyon gerçekleştirildi.

Türk Kızılay da ülkesine dönen Abdulhamid'in ailesine hasta yatağının yanı sıra ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemeleri ulaştırdı.

Abdulhamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sudan'daki ilk operasyonum ve bundan 2 yıl sonra yatak yaralarım için gittiğim Mısır'da başarılı olamadık. Bu süreçte babam bir Türk hayır kurumunda iş buldu. Onların yardımı ile Türkiye'deki doktorlarla iletişim kurduk. Türkiye'deki doktorlar önce yaraların iyileşmesi için uğraştılar. Sonrasında 4 ameliyat geçirdim." dedi.

Türkiye'deki ameliyatların ardından yaralarından kurtulduğunu ve yeniden ayağa kalkacağına dair umudunun arttığını belirten Abdulhamid, fizik tedavi ve rehabilitasyon desteğiyle yeniden yürüyeceği günün hayalini kurduğunu söyledi.

Baba Ahmed Hamid de "Kazadan 3 yıl sonra işe girdiğim Türk yardım kuruluşu ve oradaki hayırseverler bize çok yardım etti." dedi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun Türkiye'ye intikal sürecinde destek olduğunu belirten Hamid, "Oğlum, Türkiye'deki 2 aylık tedavi sürecinde çok şükür tüm yaralarından kurtuldu. Omurga ameliyatı da çok başarılı geçti." diye konuştu.

Hamid, oğlunun yatak yaralarından dolayı çok acı çektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de hemşiresinden doktoruna ve dışarıdaki vatandaşa kadar herkes oğlum için seferber oldu. Türk Kızılay da Sudan'a döner dönmez bizi aradı. Tüm ihtiyaçlarımızı karşıladı. Yapılan iyilikleri sözle tarif edemiyorum. Yardımsever Türk halkına ve doktorlarına teşekkür ediyorum."

Türk hayırseverlerin tedavisine destek olduğu Sudanlı felçli genç yeniden yürümek istiyor
Türk hayırseverlerin tedavisine destek olduğu Sudanlı felçli genç yeniden yürümek istiyor
Türk hayırseverlerin tedavisine destek olduğu Sudanlı felçli genç yeniden yürümek istiyor
Türk hayırseverlerin tedavisine destek olduğu Sudanlı felçli genç yeniden yürümek istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali

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