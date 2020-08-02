Türk hayırseverlerden yaklaşık 4 milyon kişiye kurban yardımı Türk hayırseverler, Kurban Bayramı için bağışlanan 82 bin 411 hisse kurbanı, Türkiye ve 52 ülkede yaklaşık 4 milyon ihtiyaç sahibine dağıttı.

Türk hayırseverler, Kurban Bayramı için bağışlanan 82 bin 411 hisse kurbanı, Türkiye ve 52 ülkede yaklaşık 4 milyon ihtiyaç sahibine dağıttı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı için bağışlanan 82 bin 411 hisse kurbanı, Türkiye ve 52 ülkede yaklaşık 4 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı. Kurban kampanyası kapsamında, hayırseverlerin destekleriyle Türkiye ve 26 ülkede, 184 bin 552 çocuğa da bayramlık kıyafet dağıtıldı. Hayırseverlerin kurban ve bayramlık projelerinden toplamda 4 milyon 136 bin 332 kişi istifade etti.

Vakfın kurban organizasyonunda öncelik; mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verildi. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutuldu.

52 ülkede kurban organizasyonu

Orta Asya ve Kafkasya'da Moğolistan, Ukrayna (Kırım), Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan (Acara), Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan, Balkanlar'da Macaristan, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan. (Sancak ve Preşova), Afrika'da Liberya, Çad, Kamerun, Mali, Benin, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Senegal, Moritanya, Fildişi Sahili, Burundi, Etiyopya, Uganda, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Güney Afrika, Mozambik ve Cibuti, Orta Doğu'da Yemen, Filistin, Irak, Lübnan ve Suriye, Asya'da Bangladeş, Pakistan, Endonezya, Tayland (Patani), Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro) ve Myanmar'da (Arakan) yardım dağıtıldı. - KIRIM

Kaynak: İHA