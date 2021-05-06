Türk hayırseverlerden Nijeryalılara ramazan yardımı
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Türk hayırseverlerden Nijeryalılara ramazan yardımı

Türk hayırseverlerden Nijeryalılara ramazan yardımı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Türk hayırseverlerin yardımıyla Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yüzlerce yoksul aileye gıda paketi dağıtıldı.

Türk hayırseverlerin yardımıyla Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yüzlerce yoksul aileye gıda paketi dağıtıldı.

Darul Amin Foundation Başkanı Burak Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan vesilesiyle başkent Abuja'da çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirtti.

Karabulut, ramazan ayının paylaşma zamanı olduğunu ifade ederek Darul Amin Foundation olarak Abuja'ya bağlı 25 bölgede ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin 500 gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.

Ramazan boyunca ülkenin çeşitli yerlerinde 10 bin kişiye iftar verdiklerini kaydeden Karabulut, 1000 aileye de et dağıttıklarını ifade etti.

Karabulut, ramazan ayının, Türkiye ve Nijerya başta olmak üzere tüm İslam alemine barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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