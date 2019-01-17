Türk Hayırseverlerden "Kanlı Ocak" Şehitlerine Vefa

Azerbaycan'da, 1990 yılında yaşanan ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak katliamında hayatını kaybedenlerin ailelerine gıda yardımı yapıldı.

Türk hayırseverlerin Azerbaycan'da kurduğu Gençliğe Yardım Fonu (GYF), 20 Ocak katliamının 29. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenledi.

20 Ocak Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan milletvekilleri, çeşitli devlet kurumlarının temsilcileri, Türk iş adamları, şehit aileleri ve yakınları katıldı.

Etkinlikte, şehitlerin hatırası için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, Türkiye ve Azerbaycan milli marşları okundu.

Büyükelçi Özoral, yaptığı konuşmada, 20 Ocak tarihinin Azerbaycan'ın bağımsızlığa giden yolunda önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

O gün şehit olanların Azerbaycan tarihinde bir kahramanlık destanı yazdığını vurgulayan Özoral, "20 Ocak olaylarının müsebbipleri, Sovyet ordusunu Bakü sokaklarına sürenler bu utançtan kurtulamayacaktır. O gün yaptıklarının hesabını kendi vicdanlarına vermekten büyük zorluk çektiklerinden eminim. Azerbaycan'a bağımsızlığını armağan eden 20 Ocak şehitlerini minnetle anıyoruz. Benzer olayların bir daha yaşanmaması için, Azerbaycan ve diğer Türk devletlerinin bağımsızlığının ilelebet devam etmesi için geçmişte yaşadıklarımızı bizden sonra gelen nesillere anlatmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ganire Paşayeva da Türk hayırseverlerin düzenlediği etkinliğin şehitler için vefa örneği olduğunu belirtti.

Vatan için canlarını feda eden insanların hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Paşayeva, "Hepimiz şehitlere borçluyuz. Biz bu borcumuzu ülkemizi daha da geliştirerek, devletimizi daha da güçlendirerek ödeye biliriz." dedi.

GYF Başkanı Ahmet Tecim de her şeyden aziz olan canlarını vatan için feda eden insanları rahmetle andıklarını belirtti.

20 Ocak olaylarının, sadece Azerbaycan'ın değil tüm Türk dünyasının özgürlük meşalesi olduğunu vurgulayan Tecim, benzer olayın yakın tarihte Türkiye'de de yaşandığını, 15 Temmuz 2016'da insanların göğüslerini tanklara siper ederek bağımsızlık ve birliklerini ilelebet koruduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından, etkinliğe katılan 180 şehit ailesine ve olaylarda yaralanarak sakat kalanlara çeşitli gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri dağıtıldı.



Azerbaycanlılar, 1990 yılının başlarında Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek için Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda uzun süreli mitingler düzenledi. Sovyet ordusu, 20 Ocak'ta Bakü'ye girerek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150'ye yakın sivili katletti, yüzlerce kişi ise yaralandı.

Kaynak: AA