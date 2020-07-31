Türk hayırseverlerden Azerbaycan'a kurban yardımı - BAKÜ
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Türk hayırseverlerden Azerbaycan'a kurban yardımı - BAKÜ

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde karşıladı.

31.07.2020 13:52 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:57

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde karşıladı.

Azerbaycan'da karantina tedbirleri nedeniyle bayram namazı kılınamadı, geleneksel hayvan pazarları açılmadı.

Azerbaycan Tarım Bakanlığı bir site oluşturarak vatandaşlara internet üzerinde kurbanlık hayvan alma fırsatı sundu.

Kurbanlıkları internet üzerinden alanlar, kesimlerini bakanlığın belirlediği alanlarda salgın dönemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirdi.

Türk hayırseverlerin kurduğu Gençliğe Yardım Fonu (GYF), düzenli yaptıkları yardım faaliyetlerini bu yıl da devam ettirerek Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

Veteriner hekimler ve din adamlarının denetimi altında salgınla ilgili kurallara da uyularak kesimleri gerçekleştirilen hayvanların eti, titiz şekilde parçalandıktan sonra 3'er kiloluk paketlere konularak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için hazır hale getirildi.

GYF Başkanı Ahmet Tecim, bu yıl yaklaşık 1050 hisse kurban eti keseceklerini, bunların büyük kısmını şehit ve gazi ailelerine, Dağlık Karabağ göçmenlerine dağıtacaklarını söyledi.

Türk hayırseverlerden Azerbaycan'a kurban yardımı - BAKÜ

Kaynak: AA

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