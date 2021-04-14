Türk hayırseverler 700 Nijeryalı iftarda buluşturuyor
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Türk hayırseverler 700 Nijeryalı iftarda buluşturuyor

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Türk hayırseverler 700 Nijeryalı iftarda buluşturuyor

Nijerya'da Türk hayırseverler, ramazan vesilesiyle her gün 700 Müslümanı iftarda buluşturuyor.

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Nijerya'da Türk hayırseverler, ramazan vesilesiyle her gün 700 Müslümanı iftarda buluşturuyor.

Yardımhane Derneği Temsilcisi Fatih Baloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk hayırseverlerin gönderdiği yardımlarla, ramazanın ikinci gününde başkent Abuja'nın Kuje bölgesinde 700 Müslümana iftar verildiğini belirtti.

Ramazanın her günü başkentin farklı yerlerinde 700 kişiye iftar verileceğini kaydeden Baloğlu, ramazanın sonuna kadar 20 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Baloğlu, "Burada Müslüman kardeşlerimizle bir araya gelmek çok güzel bir duygu. Mübarek ramazan ayında birbirimize yardım etmemiz gerekiyor." dedi.

İftara gelenlerden Abubakar Sharif, Türklerin verdiği yardımlardan dolayı şükranlarını sunarak, "Türklerin verdiği bu güzel yardımların karşılığında dua dışında vereceğimiz başka bir şey yok. Biz Türklere hep dua edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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