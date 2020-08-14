Türk hayırseverin Nijerya'da yaptırdığı cami dualarla açıldı
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Türk hayırseverin Nijerya'da yaptırdığı cami dualarla açıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Türk hayırseverin yaptırdığı cami dualarla hizmete girdi.

Türk hayırseverin Nijerya'da yaptırdığı cami dualarla açıldı
14.08.2020 19:31 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:28

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Türk hayırseverin yaptırdığı cami dualarla hizmete girdi.

Nijerya'da faaliyet gösteren Türkiye merkezli Darul Erkam Vakfı'nın aracılığıyla Niger eyaletine bağlı Gwazunu köyünde törenle açılan camide ilk cuma namazı kılındı.

Darul Erkam Vakfı Başkanı Yunus Emre Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin bölge halkının talepleri üzerine bir Türk hayırsever tarafından inşa edildiğini belirtti.

Akyol, caminin yaklaşık 2 bin kişiyi alacak kapasitede olduğunu anlatarak, "Caminin yanında köy halkının İslami eğitim alabilmesi için medrese açtık ve bölge halkı için ücretsiz su kuyusu inşa ettik." dedi.

Bu caminin Türkiye ile Nijerya arasındaki kardeşlik bağlarının pekiştirilmesi için önemli bir yapı taşı olduğunun altını çizen Akyol, "İstanbul'daki Anev Vakfı ve DERSİAD başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve bu caminin hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Akyol, 2017'den bu yana Nijerya'nın farklı bölgelerinde 10 cami açtıklarını aktardı.

Gwazunu yetkililerden Alhaji Alhassan Salihu ise bir Türk hayırsever tarafından yaptırılan cami dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

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