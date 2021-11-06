Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yeni tanıtım filmi yayınlandı - Haberler
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yeni tanıtım filmi yayınlandı

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Güncel

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yeni tanıtım filmi yayınlandı Dünyanın en büyük 100 havacılık şirketi arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii yeni tanıtım filmini yayınladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yeni tanıtım filmi yayınlandı

ANKARA - Dünyanın en büyük 100 havacılık şirketi arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii yeni tanıtım filmini yayınladı.

Gerçekleştirdiği havacılık projeleri ile dünya havacılık sektörünün öncü kuruluşları arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yeni tanıtım filminin prodüksiyonunu Böcek yapım gerçekleştirdi. Özgün projelerine ait ilk defa hava-hava videolarının sinematik olarak çekildiği tanıtım filminin çekimleri özel olarak getirtilen helikopter ile tamamlandı. Çekimleri tamamlanan tanıtım filminin müziği ise özel olarak bestelendi.

Film Yönetmenliğini birçok önemli filme imza atmış Dağhan Celayir'in yaptığı, hava çekimlerinin ise Uğur İçbak tarafından yapıldığı çekimler Ankara'da gerçekleştirildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yeni tanıtım filmi yayınlandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yeni tanıtım filmi yayınlandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yeni tanıtım filmi yayınlandı

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Son Dakika Haberleri
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