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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii fotoğraf yarışması başladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii fotoğraf yarışması başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 2021 yılına damga vuran en iyi fotoğrafların belirleneceği yarışmanın başladığını duyurdu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 2021 yılına damga vuran en iyi fotoğrafların belirleneceği yarışmanın başladığını duyurdu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, düzenleyeceği fotoğraf yarışması ile 2021 yılında havacılık alanında damga vuran en iyi fotoğrafı seçiyor. Etkinlikler ve faaliyetler esnasında hava fotoğrafçıları tarafından çekilen 10 fotoğraf kamuoyunun beğenisine sunuldu. - ANKARA

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