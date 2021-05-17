Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları yarın açılacak
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları yarın açılacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları yarın açılacak
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Anadolu Otoyolu'nun Akıncı mevkisindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları yarın hizmete açılacak.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Anadolu Otoyolu'nun Akıncı mevkisindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları yarın hizmete açılacak.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Avrupa'yı Orta Doğu'ya bağlayan gelişmiş kara yolu ağları üzerinde bulunan Ankara'nın şehir içi ve transit ulaşımında ihtiyaç duyduğu düzenlenmeler birer birer hayata geçiriliyor. Kentin ana güzergahlara katılım noktalarında kesintisiz trafik akışı sağlanırken sınai, ticari ve idari merkezlere kolay ulaşım imkanı tesis edilerek, Başkentin ulaşım standardı yükseltiliyor.

Bu kapsamda, Kahramankazan'da Anadolu Otoyolu'nun Akıncı mevkisinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları inşa edildi. Köprülü kavşak projesinde 2x3 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı 1 kilometrelik yol, 85 metre uzunluğunda 1 kanal köprüsü, 41 metrelik 1 alt geçit köprüsü ve 2 menfez yapımı ile 4 menfez genişletmesi bulunuyor.

Ankara-İstanbul ulaşımını sağlayan devlet yolu ve Anadolu Otoyolu güzergahında yer alan Kahramankazan ilçesi, son yıllardaki sanayileşme atılımıyla gün geçtikçe büyüyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumunda bulunuyor.

İnşa edilen köprülü kavşakla Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile Ankara Havacılık ve Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Anadolu Otoyolu'na doğrudan katılımı sağlandı. Söz konusu yolun açılışının yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılması planlanıyor.

İhale kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Köprülü Kavşağı 2017'de bitirilerek hizmete açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları yarın açılacak - Haberler Ekonomi
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