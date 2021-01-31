Türk havacılık tarihinin önde gelen isimlerinden Nuri Demirağ'ı anlatan film bugün izleyiciyle buluşacak
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Türk havacılık tarihinin önde gelen isimlerinden Nuri Demirağ'ı anlatan film bugün izleyiciyle buluşacak

31.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:34
Türk havacılık tarihinin önde gelen isimlerinden Nuri Demirağ'ı anlatan film bugün izleyiciyle buluşacak

Türkiye'nin kalkınmasında büyük katkıları olan Türk havacılık tarihinin önde gelen isimlerinden Nuri Demirağ'ın hayatının anlatıldığı animasyon filmi bugün izleyiciyle buluşacak.

Türkiye'nin kalkınmasında büyük katkıları olan Türk havacılık tarihinin önde gelen isimlerinden Nuri Demirağ'ın hayatının anlatıldığı animasyon filmi bugün izleyiciyle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Savunma Sanayii Kahramanları Animasyon Serisi" devam ediyor.

Türkiye'de ilk uçak fabrikasının kuruluşu dahil birçok ilki gerçekleştiren ve ömrünü Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasına adayan Nuri Demirağ'ın hayatının anlatıldığı animasyon filmi bugün çevrim içi ortamda yayımlanmaya başlanacak.

Savunma Sanayii Kahramanları Animasyon Serisi'ndeki üçüncü çalışma niteliğindeki "Nuri Demirağ" animasyon filmi bugün saat 19.00'da Savunma Sanayii Başkanlığının tüm sosyal medya hesapları ile Twitter (@SavunmaSanayii), Instagram (@SavunmaSanayii), YouTube (Savunma Sanayii Başkanlığı), Facebook (Savunma Sanayii Başkanlığı) hesaplarından izleyicinin beğenisine sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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