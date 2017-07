Türk Havacılık Sektörüne Nitelikli Teknik Elemanlar Yetiştirildi

Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince, Türk havacılık sektörüne üst düzey nitelikli teknik eleman yetiştirilmesi için AB hibe programı kapsamında verilen eğitime katılarak başarılı olan 100 gence sertifikaları verildi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat, okulda düzenlenen sertifika dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Eskişehir'in havacılık sektöründe önemli merkezlerden birisi olduğunu söyledi.



Avrupa Birliği ve AB Türkiye Delegasyonu iş birliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yürütülen "Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi" hibe programı kapsamındaki "Türk Havacılık Sektörüne Üst Düzey Nitelikli Teknik Eleman Yetiştirilmesi" projesinin tamamlandığını aktaran Arat, kursa katılan 100 öğrenciden 95'inin istihdam edildiğini belirtti.



Arat, şunları söyledi:



"Gençlerimizin havacılık sektöründe işe yerleştirilmesi memnuniyet verici. Bakanlığımız bundan sonraki dönemlerde de bu tür projeleri destekleyecek. Genç işsizliği çözüm üretmemiz gereken en önemli problemlerin başında geliyor. İŞKUR aracılığıyla mesleki eğitim kursları, iş başı eğitim programlarıyla da gençlerin istihdama katılması yönünde projeler üretiyoruz. Hükümetimizin 180 günlük eylem planı kapsamında genç istihdamı desteklemek üzere bir projeyi önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz."



"Projeye 4 bin 500 genç işsiz başvurdu"



Okul Müdürü Sırrı Kabadayı da gelişim ve değişimin çok hızlı yaşandığı ve yüksek teknolojinin kullanıldığı havacılık sektörü kuruluşlarının istek ve beklentilerini çok iyi analiz ederek, üst düzey nitelikli eleman ihtiyacının bulunduğu alanları ve bu elemanlarda aranan nitelikleri belirlediklerini bildirdi.



Projenin tüm Türkiye genelinde duyurulduğuna değinen Kabadayı, şöyle konuştu:



"Hemen her ilden yaklaşık 4 bin 500 genç işsiz projeye başvurdu. Adaylar 3 aşamalı değerlendirme sonrası kursa kabul edilmiş, kurs süresince yapılan teorik ve uygulamalı sınavlarla değerlendirilmişlerdir. Bu proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde müstakil bir alan ya da dalda eğitimi olmayan kalite kontrol ve üç boyutlu ölçme ile tahribatsız muayene alanlarında kurs programı hazırlanarak, bu alanlarda uygulamalı mesleki eğitim verilmiştir. Kalite kontrol ve üç boyutlu ölçme ve CNC Eskişehir Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezinde, tahribatsız muayene Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ'de uçak bakım eğitimi lisemizde gerçekleştirilmiştir. Her biri 25 kişiden oluşan 4 alandaki eğitimler bu kurumlarda alanlarında çok iyi yetişmiş öğretmenler tarafından, donatım eksiği olmayan modern atölye ve laboratuvarlarda yürütülmüştür. Böylece sektör kuruluşlarının beklentilerine uygun üst düzey nitelikli elemanlar yetiştirilmiştir. Kurs verilen yerde ikamet etmeyen kursiyerlere yeme içme ve konaklama imkan sağlanarak kursiyerlerin devamlılığı, rahatı ve motivasyonları sağlanmıştır."



"İnanmak başarmanın yarısıdır"



Eğitim alan Sarpcan Demirel ise hayatının önemli dönüm noktalarından birisinin proje dahilinde eğitimlere katılmak olduğunu belirtti.



Dünyanın en önemli havacılık şirketlerinden THY'de işe başlamanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Sarpcan, şunları kaydetti:



"Hayatınızı idame edebilmeniz için maddiyat çok önemli. Ancak maneviyatı da unutmamamız gerekir. Unuttuğumuz zaman ortak değerlerimizden kopar, vatana, millete faydamız olmaz. THY Teknik AŞ'de işe başladım. Her zaman yetinmeyi bilen bir aileydik, şu an iş sahibi olduğum için gülen yüzümden dolayı ailem de çok mutlu, onurlu ve gururlu. Bizlere bu fırsatı veren öğretmenlerimize ve proje yürütücülerine teşekkür ediyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır. Genç arkadaşlarımızın bu tür projelerde yer almaları çok önemli."



Etkinliğe, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, protokol üyeleri, sanayiciler ile öğrenciler katıldı.