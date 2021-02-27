Türk havacılığının ilk pilotlarından Tayyareci Fethi Bey isminin verildiği Fethiye'de anıldı
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Türk havacılığının ilk pilotlarından Tayyareci Fethi Bey isminin verildiği Fethiye'de anıldı

27.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:52
Türk havacılığının ilk pilotlarından Tayyareci Fethi Bey isminin verildiği Fethiye'de anıldı

Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından, Muğla'nın Fethiye ilçesine ismi verilen Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 107. yılında törenle anıldı.

Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından, Muğla'nın Fethiye ilçesine ismi verilen Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 107. yılında törenle anıldı.

Şehit Fethi Bey Parkı'ndaki anıtın önünde düzenlenen törene, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, törende, Türk havacılık tarihine adını altın harflerle yazdıran Fethi Bey'in ismini ilçede yaşatmaktan onur duyduklarını söyledi.

Türk milletinde her zaman kahramanların yetiştiğini vurgulayan Fırat, "Canını millete siper edip yüzlerce insanın hayatını kurtaran Fethi Sekin, FETÖ'cü darbeci alçağı öldürüp şehadete gülerek yürüyen kahraman Ömer Halisdemir gibi… Eskiler 'Oğuzlarda er bitmez' derdi. Düşmanda ve hainde oyun bitmeyince bizde de çok şükür er bitmedi, bitmeyecek. Allah bu necip millete her zamanda böyle kahramanlar yetiştirmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Belediye Başkanı Alim Karaca ise Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının bağışlayacağı F-4 uçağının Fethi Bey anıtının bulunduğu noktada sergileneceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, Türk Hava Kurumu pilotları Türk bayrağı ve Fethi Bey'in posterinin bağlandığı paramotorlarla gösteri gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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