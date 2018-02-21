Türk Hava Yolları, Personel Alımı Yapacağını Açıkladı! İşte Başvuru Şartları
Türk Hava Yolları personel açığını gidermek ve kadrosunu zenginleştirmek için resmi internet sitesinden personel alım ilanı yayımladı.
Türk Hava Yolları (THY) kadrosunu yeni personellerle güçlendirmek istiyor. THY, personel açığını gidermek ve kadrosunu zenginleştirmek için resmi internet sitesinden personel alım ilanı yayımladı. Yayımlanan ilana göre Türk Hava Yolları, Bilişim Teknolojileri departmanında görevlendirmek için part time personel alımı yapacak. Peki THY'nin açtığı ilana başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...
İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILACAK
Türk Hava Yolları'nın söz konusu ilanına başvuru yapmak isteyen adayların, ilana kurumun kurumsal internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Kurum, İlan kriterlerini sağlayan adayların tümü, Sözel/Sayısal Yetenek ve İngilizce yazılı sınavına davet edileceğini ve ilanın yeteri kadar başvuru gelene kadar yayında kalacağını duyurdu.
İKİ AŞAMALI SINAV DÜZENLENECEK
Türk Hava Yolları'nın söz konusu ilanına başvuru yapmak isteyen adayların, ilana kurumun kurumsal internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Kurum, İlan kriterlerini sağlayan adayların tümü, Sözel/Sayısal Yetenek ve İngilizce yazılı sınavına davet edileceğini ve ilanın yeteri kadar başvuru gelene kadar yayında kalacağını duyurdu.
BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
Bilişim sektörüne kendini yakın hisseden ve Bilgi Sistemleri kapsamındaki faaliyetlere ilgili
Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı çalışan
Ekip çalışmasına yatkın, kişisel motivasyonu yüksek olan
Proaktif ve analitik düşünce yeteneğine sahip
Düzenli raporlama ve dokümantasyona önem veren
MS Office araçlarını çok iyi bilen
Araştırmayı ve öğrenmeyi seven, teknolojiyi ve yenilikleri takip eden
Sürekli kendini geliştirme eğiliminde olan
Yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek
İnsan ilişkileri kuvvetli, güler yüzlü, ikna yeteneği yüksek
İyi derecede İngilizce bilmek
THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve/veya mülakatında başarılı olmak
BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER
En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin bazı bölümlerinden alım yapacağını açıklayan THY, yayımladığı ilanda aşağıdaki bölümlerinden birinde öğrenimine devam eden ve belirtilen bölümlerde lisans 3.sınıf öğrencisi olan ve belgeleyebilen öğrencilere başvuru hakkı veriyor. İşte başvuru yapabilecek bölümler…
Adli Bilişim Mühendisliği
Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar-Enformatik
Bilişim Sistemleri
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Bilişim Teknolojisi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım (Endüstri Ürünleri Tasarımı )
Enformasyon Teknolojileri
Enformatik
Görsel İletişim Tasarımı
Grafik Tasarımı
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
İşletme Enformatiği
İşletme Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Matematik
Matematik Mühendisliği
Telekomünikasyon Mühendisliği
Uçak Mühendisliği
Üretim Sistemleri Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Yazılım ve Bilişim Mühendisliği
Yönetim Bilişim Sistemleri