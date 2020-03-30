Türk Hava Yolları'ndan yolculara bilet duyurusu Korona virüs önlemleri kapsamında yurt dışı uçuşlarını durduran, yurt içinde ise sadece 14 noktaya uçan Türk Hava Yolları, seyahat belgesi alan yolcuların bilet alabilecekleri yerleri açıkladı.

Korona virüs önlemleri kapsamında yurt dışı uçuşlarını durduran, yurt içinde ise sadece 14 noktaya uçan Türk Hava Yolları, seyahat belgesi alan yolcuların bilet alabilecekleri yerleri açıkladı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, uçmak için seyahat belgesi alan yolcuların bilet alabilecekleri yerleri sosyal medya hesabından açıkladı. Üstün, "Değerli misafirlerimiz, seyahat izin belgesine sahip yolcularımız biletlerini web ve mobil sistemimizden, çağrı merkezimizden, acentelerimizden, uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerimizden satın alabilirler" paylaşımını yaptı.

(Tuncer Cengiz/İHA)

Kaynak: İHA