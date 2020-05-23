Türk Hava Yolları'ndan videolu bayram mesajı
Türk Hava Yolları (THY), Twitter'dan videolu bir bayram mesajı yayınlayarak, yolcularının bayramını kutladı.
23.05.2020 23:43 | Son Güncelleme: 23.05.2020 23:43
Türk Hava Yolları (THY), Twitter'dan videolu bir bayram mesajı yayınlayarak, yolcularının bayramını kutladı.
Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan videolu paylaşımla, yolcuların Ramazan Bayramı kutlandı. THY'nin, Hababam Sınıfı müziğinin kullanıldığı videolu yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verildi:
"Çok yakında kavuşacağız, masmavi göklerde yeniden birlikte uçacağız. Sevdiklerinize kavuştuğunuz nice güzel bayramlar dileriz." - İSTANBUL
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: İHA