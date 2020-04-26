Türk Hava Yolları'ndan Pilotlar Günü'ne özel video
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Türk Hava Yolları'ndan Pilotlar Günü'ne özel video

Türk Hava Yolları (THY), Dünya Pilotlar Günü'nde Karadağ'ın Podgorica şehrinden gerçekleştirdiği tahliye uçuşuyla 153 vatandaşını Türkiye'ye ulaştırdı.

26.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:58
Türk Hava Yolları'ndan Pilotlar Günü'ne özel video

Türk Hava Yolları (THY), Dünya Pilotlar Günü'nde Karadağ'ın Podgorica şehrinden gerçekleştirdiği tahliye uçuşuyla 153 vatandaşını Türkiye'ye ulaştırdı. Özel bir günde gerçekleşen seferde uçuş ekibi, anonslarıyla korona virüsten hayatını kaybeden meslektaşlarını andı. O anların ise videosu yayınlandı.

Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmeye devam eden THY, Dünya Pilotlar Günü'nde korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden pilotlarını andı. THY'nin 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nde Karadağ'ın Podgorica şehrinden icra edilen tahliye seferinde milli görev bilinciyle uçuş gerçekleştiren yardımcı pilot Kaan Yürekli ve kaptan pilot Onur Yazgan, yaptıkları anonsta korona virüs salgınına yakalanarak hayatını kaybeden meslektaşları Serdar Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç isimli kaptanları unutmadı. O anların ise videosu yayınlandı.

"Bu anlamlı günü Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarımıza atfediyoruz"

THY'nin kaptan pilotu Onur Yazgan yaptığı anonsta, "Saygıdeğer misafirler ve kabin ekibi arkadaşlarım ben kaptan pilot Onur Yazgan ve yardımcım Kaan Yürekli olarak ince düşünceniz için teşekkür ederiz. Biz de bu anlamlı günü Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarımız Serdar Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç kaptanlarımıza atfediyoruz. Siz değerli misafirlerimizi güzel yurdumuza taşımaktan ve kabin ekibi arkadaşlarım ile aynı ailenin ferdi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Saygılarımızla" ifadelerini kullandı.

"Sizinle aynı takımda olmaktan gurur duyuyoruz"

Kabin amiri Dilara Kimya ise yaptığı anonsta, "Değerli misafirlerimiz, bugün koşullar ne olursa olsun, dünyanın neresinde olursak olalım bizleri sevdiklerimize güvenle ulaştıran pilotlarımızın günü. Sizlerin huzurunda uçuşumuzun kaptanları Onur Yazgan ve Kaan Yürekli ile ulusal havacılığımıza katkı sağlayan tüm pilotlarımızın Dünya Pilotlar Günü'nü kutlarız. Sizinle aynı takımda olmaktan gurur duyuyoruz" anonsu ile bu anlamlı günü yolcuların alkışları eşliğinde kutladı.

"Bu yıl gökyüzü onlarsız daha renksiz, daha sessiz"

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise sosyal medya hesabı Twitter'da, "Bu yıl gökyüzü onlarsız daha renksiz, daha sessiz. Ama biliyoruz ki bu zor günler geçecek, kaptanlarımız bizi yeniden gökyüzüne taşıyacak, sevdiklerimize güvenle ulaştıracak. Ülkemiz havacılığına katkı sağlayan tüm pilotlarımızın Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun" paylaşımında bulundu.

26 Nisan Dünya Pilotlar Günü, 2013 yılı Uluslararası Havayolu Pilotları Dernekleri Federasyonu (IFALPA) Olağan Kongresi'nde Türkiye Havayolu Pilotları Derneğinin (TALPA) yaptığı teklifin ardından 2014 yılından bu yana kutlanıyor. Türk Hava Yolları, bünyesinde bulunan 5 bin 432 pilot ve 12 bin 52 kabin memurundan oluşan uçucu ekipleri ile Covid-19 sürecinde 59 ülkeden gerçekleştirilen 195 tahliye uçuşu ile Türk vatandaşlarını sevdikleriyle buluşturmak için özverili bir şekilde çalışıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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