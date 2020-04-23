Türk Hava Yolları'ndan 23 Nisan paylaşımı Türk Hava Yolları(THY), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle anlamlı bir video yayınladı.

Türk Hava Yolları(THY), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle anlamlı bir video yayınladı.

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün 23 Nisan 1920 tarihine atfen TK1920 sefer sayılı bir uçuş gerçekleştirmiş ve özel bir rota çizerek gökyüzüne Türk bayrağını temsil eden ay-yıldız çizmişti.

"Dünyanın en büyük bayrağını göklere birlikte taşıdık"

Özel etkinliğin ardından Türk Hava Yolları'ndan 23 Nisan münasebetiyle bu kez anlamlı bir video paylaştı. Türk Hava Yolları'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bugün dünyanın en büyük bayrağını göklere birlikte taşıdık! Yan yana olamasak da bayrağımızın olduğu her yerde hep beraberiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA