Türk Hava Yolları'nda milli voleybolcu Şeyma Ercan'ın sözleşmesi uzatıldı

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda milli oyuncu Şeyma Ercan ile yeni sözleşme imzalandı.

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda milli oyuncu Şeyma Ercan ile yeni sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki smaçörün sözleşmesinin uzatıldığı belirtildi.

Şeyma Ercan, A Milli Voleybol Takımı'nın bu yıl FIVB Uluslar Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası için belirlenen aday kadrosunda yer almıştı.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonu 3. tamamlayan Türk Hava Yolları, 2021-2022'de CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan