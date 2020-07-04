Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon hazırlıkları, 6 Temmuz'da başlayacak
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda 2020-2021 sezonu hazırlıklarının 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.
04.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:23
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda 2020-2021 sezonu hazırlıklarının 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, rutin sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiği Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda 6 Temmuz Pazartesi günü yapılacak antrenman ile yeni sezon hazırlıklarının başlayacağı belirtildi.
Öte yandan oyunculara, teknik heyete ve personele uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı kaydedildi.
Kaynak: AA