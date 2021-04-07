Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Abbondanza'nın sözleşmesi yenilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Abbondanza'nın sözleşmesi yenilendi

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Abbondanza'nın sözleşmesi yenilendi

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Marcello Abbondanza ile yeni sözleşme imzalandı.

Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu
Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu
'Kovid yalanına inanmıyorum' diyen Murat Kekilli sosyal medyayı ikiye böldü
"Kovid yalanına inanmıyorum" diyen Murat Kekilli sosyal medyayı ikiye böldü

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Marcello Abbondanza ile yeni sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 50 yaşındaki İtalyan çalıştırıcının sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.

Abbondanza, kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamasında, "Türk Hava Yolları ile yeniden anlaştığım için mutluyum. Daha fazlasını elde etmek için çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Sezon henüz sona ermediği için ligi nerede tamamlayacağımızı bilmiyoruz. En iyi yerde bitirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabında VakıfBank'a elenen Türk Hava Yolları, sezonu üçüncü tamamlayabilmek için Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA eşleşmesini kaybeden takımla mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Türker Ertürk Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Burak Deniz Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Abbondanza'nın sözleşmesi yenilendi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:57:01. #1.16#
title