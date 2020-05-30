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Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Merve Dalbeler Aslan'ı kadrosuna kattı

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, deneyimli oyuncu Merve Dalbeler Aslan'ı kadrosuna kattı.

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Merve Dalbeler Aslan'ı kadrosuna kattı
30.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:17

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, deneyimli oyuncu Merve Dalbeler Aslan'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen 32 yaşındaki voleybolcu, "Türk Hava Yolları ailesinin bir parçası olacağım için mutluyum. Hedeflerimizi gerçekleştireceğimiz bir sezon olacağına inanıyorum. Sezonda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Kulüp genel sekreteri Ramazan Yıldırım ise transfere ilişkin şunları kaydetti:

"Son transferimiz Merve, kulüp takımlarında ve milli takımlar düzeyinde önemli turnuvalarda sorumluluk almış bir sporcu. Takımımıza gerek karakteriyle gerekse edindiği deneyimlerle katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine ve tüm takıma başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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