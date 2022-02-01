Türk Hava Yolları, İtalyan rakibi Igor Gorgonzola'yı konuk edecek - Haberler Spor
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Türk Hava Yolları, İtalyan rakibi Igor Gorgonzola'yı konuk edecek

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Türk Hava Yolları, İtalyan rakibi Igor Gorgonzola'yı konuk edecek

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında Türk Hava Yolları, yarın İtalya'nın Igor Gorgonzola takımını ağırlayacak.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında Türk Hava Yolları, yarın İtalya'nın Igor Gorgonzola takımını ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 3 yenilgi alan Türk Hava Yolları, 3. basamakta bulunuyor. Henüz mağlubiyetle tanışmayan İtalyan ekibi ise ilk sırada yer alıyor.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Türk Hava Yolları, voleybol, İtalyan, İtalya, Spor, Haber

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