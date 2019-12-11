Haberler » Spor » Türk Hava Yolları Final Etabı'na yükseldi - Spor

Türk Hava Yolları Final Etabı'na yükseldi

Türk Hava Yolları Spor Kulübü, Axa Sigorta Kupa Voley birinci etap ikinci karşılaşmasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek, adını final etabına yazdırdı.

11.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:36
Türk Hava Yolları Final Etabı'na yükseldi

Kulübü, Axa Kupa Voley birinci etap ikinci karşılaşmasında 'ı 3-1 mağlup ederek, adını final etabına yazdırdı.


AXA Sigorta Kupa Voley birinci etap birinci maçında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Türk Hava Yolları, ikinci maçta da rakibini 18-25, 25-17, 25-11 ve 27-25'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup ederek adını final etabına yazdırdı.


Türk Hava Yolları'nın final etabındaki rakibi Eczacıbaşı Vitra - Vakıfbank karşılaşmasından sonra belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler