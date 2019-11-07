Türk Hava Yolları, Çin'in Xi'an şehrine uçuş başlatıyor

07.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:40

Türk Hava Yolları(THY) Çin'e başlatılan uçuşların 20. yılında, sefer yaptığı Pekin, Shanghay ve Guanzo noktalarının ardından 4. destinasyon olarak Xi'an şehrini uçuş ağına ekleme kararı aldı.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilk seferini 1999 yılında Pekin şehrine gerçekleştiren Türk Hava Yolları, Çin'deki 20. yılında sefer yaptığı Pekin, Shanghay ve Guanzo noktalarının ardından ana kara Çin'de 4. destinasyon olarak Xi'an (Şian) şehrini uçuş ağına bağlıyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Çin'in Shaanxi (Şanşi) Eyaleti Parti Komitesi Genel Sekreteri HU Heping ile 5 Kasım 2019 tarihinde yaptığı görüşme sonrasında THY'nin Xi'an noktasına uçuş başlatması konusunda mutabakata varıldı.

BU YIL SONUNDA UÇUŞLARA BAŞLANACAK

2019 sonu itibariyle tarifeli uçuşlara başlanması planlanan Xi'an seferleri ilk etapta haftada 3 frekans gerçekleştirilecek. 2020 yılının yaz tarifesiyle birlikte ise seferin kademeli olarak artışı hedefleniyor. Xi'an seferlerinin hayata geçmesiyle Türk Hava Yolları'nın Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği karşılıklı uçuş sayısı haftalık 24'e ulaşacak.

"İKİ ÜLKE TURİZM, TİCARET, KÜLTÜR VE EKONOMİ ALANLARINA KATKI SAĞLAMASINI BEKLİYORUZ"

Çin'deki 4. uçuş noktası olarak başlatılacak Xi'an seferlerine ilişkin değerlendirmede bulunan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası kabul edilen Xi'an şehrine başlatacağımız seferlerin iki ülke turizm, ticaret, kültür ve ekonomi alanlarına katkı sağlamasını bekliyoruz. Kuracağımız ulaşım köprüsünün tarihi çok eskiye dayanan iki toplumun yararına olumlu çalışmalara vesile olacağına inanıyorum" dedi.

(Ferhat Yasak/İHA)

Kaynak: İHA