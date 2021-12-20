Türk Hava Yolları, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçına çıkacak - Haberler Spor
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Türk Hava Yolları, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçına çıkacak

Türk Hava Yolları, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçına çıkacak
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 3. haftasında yarın Çekya ekibi Dukla'yı konuk edecek.

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 3. haftasında yarın Çekya ekibi Dukla'yı konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Dört takımın mücadele ettiği C Grubu'nda oynadığı ilk 2 maçtan mağlup ayrılan Türk Hava Yolları, averajla 3. sırada yer alıyor. İlk hafta müsabakasında Igor Gorgonzola'ya 3-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, son müsabakasında ise Dinamo Moskova'ya 3-2 mağlup oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, şampiyon oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, şampiyon oldu.

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Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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