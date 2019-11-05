Türk Hava Yolları, CEV Challenge Kupası'nda 1. MCM-Diamant ile karşılaşacak
Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Kupası 2. tur ilk maçında Türk Hava Yolları, yarın Macaristan temsilcisi 1. MCM-Diamant ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Kupası 2. tur ilk maçında Türk Hava Yolları, yarın Macaristan temsilcisi 1. MCM-Diamant ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kaposvar Arena'daki karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 19 Kasım Salı günü oynanacak. Tur atlayacak ekip, son 32 turunda İspanya'nın Ibsa CV CCO 7 Palmas takımıyla eşleşecek.