Türk Hava Yolları, Boeing 737 MAX Uçuşlarında İptaller Yaşanacağını Açıkladı

Geçtiğimiz aylarda üst üste gerçekleşen uçak kazalarının ardından sorunlu olarak nitelendirilen Boeing 737 MAX ile gerçekleşecek uçuşlar, birçok hava yolu şirketi tarafından askıya alınmıştı. Türk Hava Yolları filosunda bulunan 24 adet Boeing 737 MAX, yaz döneminde de kullanılmayacak.

Türk Hava Yolları tarafından gelen resmi açıklamada, bu uçakların filoya dahil edilmeyecek olması sebebiyle uçuş iptallerinin yaşanabileceği dile getirildi. THY'den gelen tam açıklama şu şekilde:

"Büyüme stratejimiz dâhilinde filomuzda olan 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçaklarımızı, sivil havacılık otoritelerinden gerekli uçuş onaylarının iletileceği tarihe kadar operasyonlarımızda değerlendiremeyeceğiz.

Bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarımızda iptaller yaşanacaktır. Siz değerli misafirlerimizin anlayışına ve kamuoyunun bilgisine arz ederiz."

737 MAX tipi uçaklarla ilgili ciddi şikayetler alan Boeing'in bu sorunları nasıl çözeceği ise henüz bilinmiyor. Birçok hava yolu şirketi ise şu an bu uçakları taşıdığı risklerden dolayı kullanamıyor.