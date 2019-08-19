Türk Hava Yolları 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ile "Keşfet"

19.08.2019 16:58

FIAP, GPU, UIP gibi uluslararası tanınmış fotoğraf sanatı federasyonları ve Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu (TFSF) çatısı altında düzenlenen yarışmada bu yıl tema ''Keşfet!''. Dünyanın her yerinden profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açık olan yarışma; fotoğraf tutkunlarını dünyayı, kendini, renkleri, doğayı, çevreyi ve mutluluğu keşfetmeye çağırıyor.

12 BİN DOLARLIK UÇAK BİLETİ

Her bir federasyon adına altın, gümüş ve bronz madalyalar ile mansiyon ödüllerinin dağıtılacağı yarışmanın birincisine 12 bin dolar, ikinciye 6 bin dolar, üçüncüye 3 bin dolar değerinde uçak bileti verilecek. FIAP, GPU, TFSF ilk üç derecelerine layık görülenler de yine 1000'er dolar değerinde uçak bileti ile ödüllendirilecek.

Kaynak: Bültenler