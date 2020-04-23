Türk Hava Yolları 23 Nisan uçuşunun hikayesini paylaştı
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Türk Hava Yolları, 23 Nisan, Haber

Türk Hava Yolları 23 Nisan uçuşunun hikayesini paylaştı

Türk Hava Yolları 23 Nisan uçuşunun hikayesini paylaştı THY, 23 Nisan'ın 100'üncü yılında dünyanın en büyük bayrağını gökyüzüne açtı Türk Hava Yolları(THY), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TK1920 sefer sayısıyla özel bir rota izleyerek gökyüzünde Türk bayrağı çizdi.

23.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:41
Türk Hava Yolları 23 Nisan uçuşunun hikayesini paylaştı

Türk Hava Yolları 23 Nisan uçuşunun hikayesini paylaştı

THY, 23 Nisan'ın 100'üncü yılında dünyanın en büyük bayrağını gökyüzüne açtı

İSTANBUL - Türk Hava Yolları(THY), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TK1920 sefer sayısıyla özel bir rota izleyerek gökyüzünde Türk bayrağı çizdi. Uçuşun hikayesinin anlatıldığı video, "Dünyanın en büyük Türk bayrağı milletimize armağan olsun" notuyla yayınlandı.

Milli bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tarihindeki en anlamlı uçuşlardan birini gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde bu özel uçuş için İstanbul'dan Ankara'ya intikal eden TC-JJF tescilli Boeing 777-300tipi uçak, 23 Nisan saat 09: 40'da Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısı TK1920 olarak belirlenen ve yaklaşık 2 saat süren uçuşta, sırasıyla bayrağımızdaki ay ve yıldız sembollerinin oluştuğu bir rota izlendi. Uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de yoğun bir şekilde an be an takip edilen uçuşun ardından havacılık tarihimize geçecek ay-yıldızlı bir rota ortaya çıktı.

Uçuşun hikayesini anlatan anlamlı video paylaşıldı

Uçuşun ardından THY'nin resmi sosyal medya hesabından, "Dünyanın en büyük Türk bayrağı milletimize armağan olsun" notuyla uçuşun hikayesini anlatan anlamlı bir video paylaştı. Göklerde iz bırakan bu anlamlı uçuşu gerçekleştiren Kaptan Pilot Öner Samyel ve Pilot Murat Gülkanat, bundan tam 100 yıl önce açılan Meclis binamızın semalarında iken özel bir anons yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözüne atıf da yapılan anonsta, onun emanet ettiği mirasın gökyüzündeki bekçileri olunduğu vurgulandı.

"Bu özel seferimizi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ediyoruz"

Anlamlı uçuşa ilişkin Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, özgürlük ve bağımsızlık yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir milletin iradesinin temsili için bundan tam 100 yıl önce kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak evlatlarımıza armağan etmesi istikbalimizin ve istiklalimizin muhafazası olan gelecek nesillerimize duyulan güveni yansıtmaktadır. Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu olarak biz de bugün gerçekleştirdiğimiz bu özel seferimizi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ediyoruz" dedi.

"87 yıldır olduğu gibi bugün de ay yıldızlı bayrağımızın rotasında uçuyoruz"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise "Bayrak taşıyıcı havayolu olarak 87 yıldır olduğu gibi bugün de ay yıldızlı bayrağımızın rotasında uçuyoruz. Egemenliğimizin 100. yılında gerçekleştirdiğimiz özel uçuşla gökyüzüne bayrak açıyoruz. Yaşasın 23 Nisan" değerlendirmesinde bulundu.

Türk Hava Yolları'nın TK1920 sefer sayılı özel uçuşu hakkındaki filmi ise bu akşam saat tam 19: 20'de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Kaynak: İHA

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