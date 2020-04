Türk Hava Yolları 23 Nisan'da gökyüzüne ay-yıldız çiziyor Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TK1920 sefer sayılı özel bir rotada uçuş gerçekleştirerek gökyüzüne ay-yıldız çiziyor.

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bu sabah 09.00 sıralarında anlamlı bir uçuş gerçekleştirmek üzere Ankara'dan havalandı. 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısını TK1920 olarak belirleyen THY, İç Anadolu bölgesindeki hava sahasında günün anlamına uygun olarak özel bir rota izliyor.

Gökyüzüne Türk bayrağını resmetti

Uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de an be an takip edilen radar görüntülerinde THY bünyesindeki en büyük yolcu uçağı olan Boeing 777-300 tipi uçağın gökyüzünde Türk bayrağını simgeleyen ay-yıldız çizdiği görülüyor.

