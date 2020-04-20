Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri'nden Akdeniz'de müşterek eğitim
Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de deniz eğitimi görevinin icra edildiğini duyurdu.
20.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:33
Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de deniz eğitimi görevinin icra edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin Akdeniz'de müşterek düzenlediği açık deniz eğitimine ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakanlık tarafından paylaşılan görüntüler nefes kesti. - ANKARA
Kaynak: İHA