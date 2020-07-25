Türk Hava Kuvvetleri unsurları Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra etti
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 23 Temmuz'da Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildiğini bildirdi.
25.07.2020 15:06 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:10
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 23 Temmuz'da Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eğitime ilişkin video ve fotoğraflara yer verildi.
Kaynak: AA