Türk Hava Kuvvetleri Polonya'da eğitim uçuşuna katıldı
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Türk Hava Kuvvetleri Polonya'da eğitim uçuşuna katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye ve Polonya'ya ait savaş uçakları, NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında, Polonya semalarında eğitim uçuşları gerçekleştirdi.

Türkiye ve Polonya'ya ait savaş uçakları, NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında, Polonya semalarında eğitim uçuşları gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri'nin Polonya Hava Kuvvetlerine ait Malbork Hava Üssü'nde eğitime katıldığı belirtildi. Açıklamada, "NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında, Polonya'ya ait 5 adet Mig-29 uçağı ile Hava Kuvvetlerimize ait 2 adet F-16 uçağı, ortak planlanan Birleşik Hava Operasyonu (COMAO) eğitim uçuşlarını gerçekleştirdi" ifadeleri yer aldı. - VARŞOVA

Türk Hava Kuvvetleri Polonya'da eğitim uçuşuna katıldı
Türk Hava Kuvvetleri Polonya'da eğitim uçuşuna katıldı
Türk Hava Kuvvetleri Polonya'da eğitim uçuşuna katıldı
Türk Hava Kuvvetleri Polonya'da eğitim uçuşuna katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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