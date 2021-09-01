Türk Hava Kuvvetleri, Polonya'da eğitim uçuşlarına devam ediyor
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Türk Hava Kuvvetleri, Polonya'da eğitim uçuşlarına devam ediyor

Türk Hava Kuvvetleri, Polonya'da eğitim uçuşlarına devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türk Hava Kuvvetleri, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Polonya semalarında ortak eğitim uçuşlarına devam ediyor.

Türk Hava Kuvvetleri, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Polonya semalarında ortak eğitim uçuşlarına devam ediyor.

Türk Hava Kuvvetleri, Polonya Hava Kuvvetleri ile NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında ortak eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Polonya'da bulunan uçaklarımız 7/24 NATO Alarm reaksiyon nöbetine devam ediyor. Karşılıklı eğitim kalitesinin artırılması ve öğrenilenlerin aktarılması için Polonya Hava Kuvvetleri ile ortak eğitim uçuşları icra ediliyor" ifadeleri kullanıldı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Türk Hava Kuvvetleri, Polonya'da eğitim uçuşlarına devam ediyor - Haberler
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