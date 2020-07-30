Türk Hava Kuvvetleri personeli 'TurAz Kartalı 2020' tatbikatı için Gence'de Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri personelinin 'TurAz Kartalı 2020' tatbikatına katılmak üzere Azerbaycan'ın Gence kentine geldiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri personelinin 'TurAz Kartalı 2020' tatbikatına katılmak üzere Azerbaycan'ın Gence kentine geldiği belirtildi. Açılamada, tatbikata katılacak askeri personelin hazırlık çalışmalarına başladığı vurgulandı.

Azerbaycan ile Türkiye'nin Hava ve Kara Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak tatbikatta iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir, Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Kara Kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İHA