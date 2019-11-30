Türk Hava Kurumundan Kaymakam ve Belediye Başkanına teşekkür

30.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:10

Türk Hava Kurumu tarafından Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'e teşekkür belgesi verildi.



Türk Hava Kurumu'nun Tosya ilçesinde 77 yıl aradan sonra 22. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali'nde yapılan hava gösterilerine gösterilerinde destek ve katkılarından dolayı Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'e teşekkür belgesi verildi.



Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı tarafından Genel Başkan imzasıyla hazırlanan teşekkür belgeleri takdim edilmek üzere Tosya Şubesine gönderildi. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i makamında ziyaret eden Tosya Şube Müdürü Ferhat Bozan teşekkür belgesini Başkan Kavaklıgil'e takdim etti.



Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Türk Hava Kurumuna ve Tosya Şubesine teşekkür etti.



Daha sonra Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i makamında ziyaret eden Türk Hava Kurumu Tosya Şubesi Müdürü Ferhat Bozan, Genel Merkez tarafından gönderilen teşekkür belgesini Kaymakam Deniz Pişkin'e takdim etti.



Türk Hava Kurumu'na teşekkür eden Kaymakam Deniz Pişkin yaptığı açıklamada; "Türk Hava Kurumu Başkanlığından gönderilen Teşekkür Belgesini, Tosya Temsilcimiz Ferhat Bozan'dan teslim aldık. Kurumumuza ve yetkililerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA