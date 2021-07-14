Türk Hava Kurumu Üniversitesinin 2020-2021 yılı Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi.
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Türk Hava Kurumu Üniversitesinin 2020-2021 yılı Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi.

Türk Hava Kurumu Üniversitesinin 2020-2021 yılı Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi.
Habermetre - Haberler | Toplum

Türk Hava Kurumu Üniversitesinin 2020-2021 yılı Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi. Türk Hava Kurumu Üniversitesinin 2020-2021 yılı Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi. Kaymakamımız Sayın Ekrem İNCİ, İlçe protokolü ve çok sayıda misafirin katılımı ile Türk Hava Kurumu Üniversitesinin mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende dereceye giren öğrencilere, Sayın Kaymakamımız ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Törende konuşma yapan Sayın Kaymakamımız; Özel bir an için toplanmış olduklarını hatırlatıp bu anın pozitif enerjisinin hayat boyu üzerlerinde olmasını ve hayatın sevgi üzerine kurulu olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti. Öğretim görevlilerine hitaben de bu mezunlar günahı ile sevabı ile sizin eserinizdir dedi. Velilere de seslenen Sayın Kaymakamımız sevgi ve ilgiyi hangi yaşta olursa olsun çocukların üzerinden eksik edilmemesi gerektiğini belirtip mezun olan tüm öğrencilere bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı. Mezuniyet Töreni öğrencilerin geleneksel olarak kep atmaları ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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