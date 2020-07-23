Türk Hava Kurumu Lüleburgaz'da deri toplayacak Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi, Kurban Bayramı'nda saha çalışmalarına başlayacak.

Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi, Kurban Bayramı'nda saha çalışmalarına başlayacak. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda deri toplayamayan THK, bu sene kurdukları ekiple vatandaşların kestikleri kurbanların derilerini toplayacak.

Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi tarafından Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü 6 araç ve 25 kişilik resmi üniformalı bir ekiple 09.00-17.00 saatlerinde köy ve mahallelerde kurban derileri toplanacak. Bağışçılardan toplanan kurban derilerinden elde edilen gelir ile uçak mühendisleri ve pilotlar yetiştirilecek.

Sığır ve keçi derileri Elmas Et ve Deri Ticaret sahibi Ömer Arda tarafından alınırken; koyun derileri ise Uşak Atlas Deri Firması tarafından ihaleyle satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şube Saymanı Hasan Aktaş, "Lüleburgazlı hemşehrilerimizin Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesine desteklerini esirgemeyecekleri inancıyla Kurban Bayramı'nda sahaya iniyoruz. Lüleburgazlı gençlerimizden uçak mühendisleri, pilotlar yetiştireceğiz. Bu sizin gururunuz olacaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız kestikleri hayvanların derilerini tuzlayarak, bekletmeden araçlarımıza teslim etmeleridir. Kurban derilerini bağışlamak isteyen vatandaşlarımız 0288 417 19 88 ve 0544 671 92 95 nolu numaralardan bizlere ulaşarak derilerini teslim edebilirler. Desteklerini esirgemeyecekleri inancıyla vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA