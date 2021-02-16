Türk Hava Kurumu kuruluşunun 96'ncı yılını kutluyor

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, kurumun 10 bankaya toplam 1,5 milyar lira artı vergi ile SSK'ye 200 milyon liralık borcunun yapılandırıldığını belirterek, "Hedefimiz, burasının mal varlığını korumak ve kollamak.

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, kurumun 10 bankaya toplam 1,5 milyar lira artı vergi ile SSK'ye 200 milyon liralık borcunun yapılandırıldığını belirterek, "Hedefimiz, burasının mal varlığını korumak ve kollamak." dedi.

Aşcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Şubat'ın THK'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü olduğunu, kurumun Atatürk tarafından ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak amacıyla faaliyete geçirildiğini söyledi.

THK'nin tarihsel gelişim süreci, yönetimi, gelirleri ve uluslararası iş birliklerine ilişkin bilgi veren Aşcı, "Atatürk, THK'yi kurarken gelirleriyle birlikte kuruyor. THK'nin geçmiş dönemlerdeki karar defterlerine baktığımızda, bütçelerindeki disiplinin, bakanlıklardaki, kamu idarelerindeki bütçe disipliniyle aynı olduğu görülüyor. Bütçenin takibi var, kalemleri var, kalemler arasında harcamaların nasıl yapılacağı var, şubelerin nasıl denetleneceği var. Devletteki nizam burada kurulmuş, gelirlerle desteklenmiş, harcamalar da kuruş kuruş takip edilmiş." diye konuştu.

"Biz, 9. Sulh Hukuk Mahkemesi kararıyla kurumu mal varlığı ve idari yönleriyle idare etmek üzere kayyum olarak atandık. THK'nin her türlü yönetim organı şu anda bizde." diyen Aşcı, acil ele alınması gereken konuları belirlediklerini ve ona göre hareket etmeye başladıklarını dile getirdi.

"Kurumun toplam 1,7 milyar liralık borcu yapılandırıldı"

Zarara uğratılan kurumun borçlarının yeniden yapılandırılması için bankalarla görüştüklerini ve sürecin devam ettiğini aktaran Aşcı, THK'nin 1,5 milyar lirası bankalara olmak üzere toplam 1 milyar 850 milyon lira borcu bulunduğunu bildirdi.

Aşcı, kurumun kurtuluşunun borçların yeniden yapılandırılmasında olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kurumumuzun, 1 milyar 850 milyon lira borcu bulunuyor. 10 bankaya toplam 1,5 milyar lira artı vergi ile SSK'ye 200 milyon liralık borcu yapılandırıldı. Bankalara borçlar 2 yılı ödemesiz olmak üzere yüzde 7 faizle 8 yılda ödenecek. İlk ödememiz 2023 yılının ocak ayında başlayacak. Ödemenin olmayacağı 2 yılda sermaye ve yatırım için ihtiyaçlarımızı gidereceğiz, kurumun faaliyetlerini yeniden canlandıracağız. Hedefimiz, burasının mal varlığını korumak ve kollamak."

"Milletin malı, milletin hizmetinde olsun"

Aşcı, THK'nin 2010 yılına kadar Atatürk'ün verdiği direktifler doğrultusunda havacılığı Türk gençliğine sevdirmek, tanıtmak ve buradan savaş pilotluğuna kadar giden eğitim sürecinde faaliyette bulunmak üzere çalışmalarını sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Büyük vizyona uygun olarak milletin bağışlarıyla İzmir-Efes, Antalya-Karain, Eskişehir-İnönü ve Erzincan'da olmak üzere 4 havaalanımız var. Bunlardan Eskişehir-İnönü'de 1000 dönüm arazi üzerine kurulmuş, 400 öğrenciyi aynı anda barındırabileceğimiz muazzam bir eğitim tesisimiz bulunuyor. 2010'da havacılık ve uzay eğitimleri verilmek üzere Etimesgut'ta THK Üniversitesi kurulmuş. Üniversitenin yanında havaalanı var, orada bulunan THK Teknik'te uçaklara bakım ve tamir yapan şirketimiz yer alıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin en iyi uçuş okulu olan THK Uçuş Okulu bulunuyor. Eğitim sonrası öğrencilerimiz, THY'de yardımcı pilot olarak işe başlayabiliyor. Akademik eğitim, pratik uygulama, havaalanı var. Biz milletimizin malı, milletimizin olsun istiyoruz."

Bir işletmenin geliri olmadan hayatta kalma şansının bulunmadığını vurgulayan Aşcı, "Gelirleri ve mal varlığı bulunan kurum, yanlış uygulamalar nedeniyle finansal olarak sıkıntıya girmeye başlamış. Bu konular yargıya intikal etmiş, bunlar sadece yönetimsel yanlış mı yoksa başka bir kasıt mı var diye bakılıyor." ifadelerini kullandı.

Aşcı, Sağlık Bakanlığına ambulans helikopter, Tarım ve Orman Bakanlığına orman yangınlarını söndürme hizmetleri verildiğini de söyledi.

"Balonlarımızı yeniledik, kapasitesini artırdık"

Kapadokya ve Pamukkale bölgelerinde balon uçuş hizmeti verdiklerini dile getiren Aşcı, kiraya verilen ancak kiraları alınamayan bu balonların, bakım yapılmaması nedeniyle yıpranmış olduğunu gördüklerini bildirdi.

Aşcı, çok ilgi gören THK'ye ait sıcak hava balonları hizmetini tekrar canlandırmak amacıyla bir reklam şirketiyle anlaştıklarına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"20 kişilik 4 balonumuzu yeniledik. Yeni balonlar 28 kişilik. Dolayısıyla 80 kişiden 112 kişiye çıkardık. Bugün kurumdan hiç para çıkmadan reklam bedeli karşılığı balonlarımızı yeniledik ve kapasitesini artırdık. Ayrıca 5 yıl için 460 bin dolar kuruma reklam geliri ödenecek. Kurumun şirketlerinin faaliyetlerini ortaya koyduk. 'Her şirket kendi faaliyeti içinde kendi gelirini ve giderini karşılayacak, dışardan bir destek almayacak' şeklinde sistem kurmaya çalışıyoruz."

Aşcı, uzay ve havacılık alanında ihtisas sahibi THK Üniversitesinin, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleriyle iş birliğinin geliştirildiği, testlerin, Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı, tasarım ve ürün geliştirmelerin gerçekleştirildiği, uluslararası niteliğinin artırıldığı bir üniversite haline getirilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Son derece modern yeni fakülteler binası ve yurt projesini hayata geçirmek için uğraşıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal