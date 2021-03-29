Türk Hava Kurumu Kastamonu Şube Başkanı Altıkulaçoğlu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Türk Hava Kurumu Kastamonu Şube Başkanı Altıkulaçoğlu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Türk Hava Kurumu Kastamonu Şube Başkanı Altıkulaçoğlu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Hava Kurumu (THK) Kastamonu Şube Başkanı Tahir Altıkulaçoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Türk Hava Kurumu (THK) Kastamonu Şube Başkanı Tahir Altıkulaçoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

THK Kastamonu Şube Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Altıkulaçoğlu'nun Kovid-19 nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabah saatlerinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, "Cenaze bugün öğle namazını müteakip Devrekani Vakıf Mezarlığındaki aile kabristanlığında, koronavirüs tedbirleri kapsamında toprağa verilecektir. Cenaze namazı Nasrullah Camisi'nde kılınacaktır. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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