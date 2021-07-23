Türk Hava Kurumu Hayrabolu'da bin 600 kurban derisi topladı
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Türk Hava Kurumu Hayrabolu'da bin 600 kurban derisi topladı

Türk Hava Kurumu Hayrabolu'da bin 600 kurban derisi topladı
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Türk Hava Kurumu (THK) Hayrabolu Şube Başkanlığı, ilçede Kurban Bayramı'nın 1 ve 2'nci günleri bin 600 deri topladı.

Türk Hava Kurumu (THK) Hayrabolu Şube Başkanlığı, ilçede Kurban Bayramı'nın 1 ve 2'nci günleri bin 600 deri topladı.

THK Hayrabolu Şube Başkanı Kazım Özgür, yaptığı açıklamada, kurum olarak Kurban Bayramı'nda titiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Hayrabolu merkez ve mahallelerinde bin 505 koyun, 88 sığır ve 7 keçi derisi toplandığını belirten Özgür, "Derilerin toplanması için kuruma araç tahsis eden kurumlara ve deri bağışında bulunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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