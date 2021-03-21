Türk Hava Kurumu 8 ildeki bazı taşınmazlarını satışa çıkardı
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Türk Hava Kurumu 8 ildeki bazı taşınmazlarını satışa çıkardı

21.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 21.03.2021 09:39
Türk Hava Kurumu 8 ildeki bazı taşınmazlarını satışa çıkardı

Türk Hava Kurumu (THK), Balıkesir, Adana, Aksaray, Elazığ, Eskişehir, Muş, Ordu ve Manisa'daki bazı taşınmazlarını satacak.

Türk Hava Kurumu (THK), Balıkesir, Adana, Aksaray, Elazığ, Eskişehir, Muş, Ordu ve Manisa'daki bazı taşınmazlarını satacak.

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, satış için gerçekleştirilecek ihaleler kapsamında, apartman, bağımsız bölüm, mesken, tarla ve fındıklık gibi gayrimenkuller yer alıyor.

Söz konusu taşınmazlara ilişkin tekliflerin, 15 Nisan Perşembe günü saat 17.00'ye kadar "www.winvestate.com" internet adresindeki e-teklif sistemi üzerinden verilmesi gerekiyor.

Şartname de aynı internet sitesinden e-şartname olarak temin edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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